Este fim-de-semana, Nuno Markl usou a sua conta oficial de Instagram para prestar uma última homenagem à sua cadela Uva, que adoptou há oito anos com Ana Galvão.

Depois de fazer sucesso e arrancar várias gargalhadas nos directos de Bruno Nogueira, o humorista disse adeus a Uva com um longo texto que emocionou os fãs.

“A Uva foi uma lição viva de esperança para todas as criaturas. Maltratada, usada como alvo de tiro com chumbos, cega de um olho por um acto de violência, e com a natureza, ainda por cima, a ditar-lhe uma organização dentária duvidosa e à prova de qualquer aparelho, era a cadela que ninguém escolheria num catálogo - mas foi a cadela que a Ana Galvão e eu, há uns 8 anos, escolhemos ir buscar a um abrigo de animais em Borba, depois de tudo lhe ter acontecido”, começou por dizer.

“A cadela feia mais bonita do mundo foi estrela de TV (…) Cardíaca e com um problema pulmonar, nos últimos tempos, aguentou-se ainda assim com valentia. Sempre que achávamos que não se ia safar, no dia seguinte acordava com energia e apetite renovados”, continuo explicando que tudo mudou este sábado. “Desta vez, virou o focinho para o lado, sem apetite. Virou-me costas, caminhou até à sala, deitou-se de lado, como se fosse dormir, e soltou o maior e mais aliviado suspiro da História do Mundo. Ainda antes de me aproximar, percebi o que tinha acontecido”.

Nuno Markl finalizou o texto com um apelo à adopção: “A lição da Uva será sempre esta: eis uma rafeira que passou por tudo, que ficou desfigurada, que não teria grandes hipóteses. Deu-nos muita alegria durante 8 anos e acho que lhe demos uma boa vida. Os cães mais imperfeitos podem ser perfeitos e há muitos à vossa espera em canis, abrigos, associações.”