A filha de Inês Patrocínio faz as delícias dos seguidores com as suas bochechas rechonchudas e olhar atento. E hoje é um dia especial para Alice, que celebra 2 anos!

A advogada não quis deixar passar a data em branco e fez uma publicação na sua conta de Instagram que reunia um conjunto de fotografias amorosas, que pode ver na galeria abaixo, e uma mensagem especial: "2 anos! O nosso maior orgulho é ter criado esta criança tão feliz, doce, segura, inteligente. Parabéns minha companheira de histórias e aventuras, parabéns Alicinha dos pais!".

Recorde que, recentemente, a família de Inês Patrocínio e Pedro Rcoha e Melo, cresceu com o nascimento do bebé Pedro.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4