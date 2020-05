Instagram

Guilherme Castelo Branco esteve esta quinta-feira, dia 21, à conversa com Cristina Ferreira e falou da relação com tem com o pai, José Castelo Branco.

A infância e a separação dos pais

Reconhecendo que nem sempre foi fácil lidar com a imagem extravagante e ‘fora da norma’ do socialite, o jovem recorda a adolescência, quando tudo era mais complicado. “Eu não era miúdo de ficar triste, ficava era revoltado e com raiva. Eu sentia que tinha de defender o bom nome do meu pai”, explica.

José Castelo Branco e mãe de Guilherme separaram-se quando este tinha apenas dois anos e, numa fase inicial, o menino tinha pouco contacto com o socialite, porque a relação entre os pais era má. Com o passar do tempo, a situação acalmou e os dois passaram a ver-se mais regularmente. “Recordo-me de sentir muitas saudades do meu pai e de não saber se o voltava a ver e depois de o reencontrar. Foi emotivo”, conta Guilherme.

O jovem explicou ainda que tinha seis anos quando o marchand de arte se casou com Betty Grafstein e que ele, nessa altura, ainda era “um homem muito certinho, sempre de blazer, sempre bem vestido”. No entanto, já fazia coisas que a idade não lhe permitia entender, como por base na cara, por exemplo. “Ao longo do meu crescimento eu não percebi muito bem o que o meu pai era e ele foi-me explicando. E hoje compreendo que – como ele diz – é uma fufa. Ou seja, gosta de se vestir de mulher, adora a estética das mulheres, tem aquele jeito mais afeminado, mas efetivamente não gosta de homens”, explica.

A fase mais difícil: a adolescência

Era precisamente por já conhecer o pai que na adolescência entrou muitas vezes em confusões na escola e, comovido, recorda que pensava: “Por que é que eu tenho de lidar com isto e os outros não?”. Ainda assim, garante que “não havia vergonha”. “Mas havia revolta. Porque é que eles ofendem se não conhecem a pessoa”, adianta.

Um dos momentos de maior tensão entre pai e filho foi quando José Castelo Branco posou para uma revista vestido de mulher pela primeira vez. “Eu sabia que quando chegasse à escola haveria capas de revista por todo o lado e aconteceu. Nessa altura fiquei chateado com ele e não lhe falei durante dois meses”, lembra, antes de ressalvar: “Tudo isto me deu um poder de encaixe muito maior que a maior parte das pessoas”.

A relação cúmplice de pai e filho

Atualmente, Guilherme diz manter uma excelente relação com o socialite, embora nunca tenham realmente falado sobre este assunto de forma aprofundada: “As atitudes, a forma como ele me ajuda nos meus problemas e eu nos dele, a forma como somos amigos um do outro, diz tudo. Não precisamos falar diretamente das coisas. Ele sabe o que eu passei e eu sei o que ele passou e tudo isso nos ajudou a crescer mutuamente”.

A relação de José Castelo Branco com Betty Grafstein

Guilherme Castelo Branco revela que a relação do pai com Lady Betty Grafstein é encantadora: “Eles funcionam muito bem juntos. O meu pai é um ótimo companheiro e eles têm uma simbiose espetacular. Têm muita diferença de idade, mas a forma como veem a vida é muito parecida e são muito companheiros um do outro”.

Cristina Ferreira quis saber se o jovem teme o dia em que o marchand de arte tiver de lidar com a morte da mulher, agora com 91 anos. “Tenho medo porque sei que o meu pai não gosta de pensar nosso, mas é uma coisa inevitável. (…) Acho que ele vai fazer o que faz sempre: superar. Ele é uma pessoa que sempre me mostrou que não devemos esconder o que somos e que devemos lutar. Para isso, ele, que é uma pessoa muito fora da normalidade, teve de lutar muito para conseguir isso”.

Filhos em breve?

Guilherme Castelo Branco namora com Elsa Abreu há já nove anos e lembra que a jovem ficou nervosa quando conheceu José Castelo Branco. Recentemente, o socialite anunciou que ia ser avô, mas tudo não passou de uma brincadeira. Contudo, Guilherme revela que se pai faz parte dos seus planos para o futuro.

