Morreu o rapper português David Mota, mais conhecido como Mota Jr. O artista tinha apenas 28 anos e estava desaparecido desde o dia 15 de março.

Mota Jr foi encontrado morto em Sesimbra e, segundo informações da Polícia Judiciária reveladas pelo Público, este terá sido "assassinado há já várias semanas e continua a investigação para apurar as circunstâncias da sua morte”.

Com mais de 150 mil seguidores no Instagram e várias músicas com milhares de visualizações, o momento de maior exposição do rapper deu-se em 2016, em colaboração com Piruka, com a música 'Ca Bu Fla Ma Nau'.

Nas redes sociais vão-se multiplicando as reações à morte de Mota Jr. ProfJam, Bispo, Sippinpurpp e Nenny foram só alguns dos artistas que deixaram uma última mensagem ao música português.