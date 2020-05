José Alberto Carvalho esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na manhã desta segunda-feira. Durante a entrevista, o jornalista falou sobre a paixão pela Lego, a infância e até o excessos da adolescência. Mas o apresentador do Você na TV não deixou de lhe fazer uma pergunta mais pessoal.

“Já não temos muito tempo para falar, mas como vamos de amores?”, questionou Manuel Luís Goucha. "Estamos bem de amores. Mora alguém no meu coração, está ocupado”, referiu o jornalista da TVI.

José Alberto Carvalho tem duas filhas em comum com Sofia Pinto Coelho e mais um casal, fruto da relação com Marta Atalaya. Aliás, durante a entrevista, o pivô sublinhou que a relação que tem com as ex-companheiras "são para a vida".