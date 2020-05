Getty Images

Marcelo Rebelo de Sousa não deixa que a imponência do cargo que ocupa lhe roube a normalidade. Prova disso é uma fotografia que começou a circular nas redes sociais este domingo, 17 de maio, e que já se tornou viral.

A imagem mostra o Presidente da República às compras num hipermercado de Cascais, com um look muito descontraído: calções de banho, pullover e ténis. Mas Marcelo não se esqueceu das recomendações da Direção-Geral de Saúde e usou máscara.

Embora com algumas restrições, as praias abrem a 6 de junho e o chefe de Estado português já revelou que será um dos primeiros a usufruir do direito de mergulhar e que tenciona fazê-lo “logo a seguir à meia-noite”.