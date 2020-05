Horacio Villalobos

Ricardo Quaresma tem recebido muito apoio dos portugueses depois de ter expressado a sua opinião sobre André Ventura, conhecido pelas declarações que faz relativamente à etnia cigana. Além do político, Rui Tavares, o primeiro-ministro também elogiou a atitude do jogador de futebol.

Foi durante o debate quinzenal, que decorreu na Assembleia da República, em Lisboa, que António Costa respondeu à pergunta do deputado único do Chega sobre se a comunidade cigana cumpre as normas de saúde no atual panorama pandémico em que Portugal se encontra.

Em resposta, o líder executivo afirmou que "não há nenhum problema" com a comunidade cigana e que André Ventura "foi de trivela", fazendo uma alusão à imagem de marca do jogador.

"Teve uma resposta à altura de um grande campeão nacional e jogador da Seleção Nacional. De facto, é ter muito mau perder quando, depois de levar um baile do Quaresma, a única resposta que teve foi que, enquanto jogador da Seleção, só tinha direito a estar calado. O direito à palavra e opinião é um direito de todos", disse António Costa.

