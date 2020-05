Instagram

Cristina Ferreira recebeu esta terça-feira, 5 de maio, em sua ‘casa’ Bárbara Bandeira e Francisco Maria Pereira, mais conhecido por Kasha. A jovem artista não escondeu o nervosismo por estar ao lado do namorado. “Estou tão nervosa. Tenho coração aos saltos. Não sei explicar. É a primeira vez que eu estou a fazer isto com ele. Nós nunca tínhamos estado juntos em televisão (…) Eu não costumo ficar ansiosa. Conheces-me e sabes que cada vez que eu venho é supernatural, adoro estar, falar com toda a gente, mas hoje, apesar de tudo isso, eu estou muito nervosa”, confessou.

O casal esteve n’O Programa da Cristina para apresentar Eu Não, um tema composto pela filha de Rui Bandeira ainda na altura em que não namorava com o músico dos D.A.M.A, e lembrou que, apesar de já gostarem um do outro, não queriam admitir, essencialmente por causa da diferença de idades, já que Bárbara é 12 anos mais nova.

O casal lembrou ainda o início conturbado do namoro, marcado pelos telefonemas polémicos da mãe da cantora, entretanto divulgados. Tudo isso faz parte do passado e Bárbara Bandeira garante que os pais adoram o namorado. Por sua vez, Kasha explica que todas essas dificuldades só vieram reforçar o relacionamento e quebrar todas as barreiras.

VEJA O VÍDEO: