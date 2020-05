Jessica Athayde é uma mulher sem 'papas na língua'. Esta segunda-feira, 4 de maio, parece não estar a correr bem para a atriz. O que a levou a partilhar uma fotografia na sua conta de Instagram onde surge a fazer um gesto obsceno que fez questão de acompanhar com um desabafo.

"A minha neura hoje está maravilhosa, são quase 4 da tarde e já consegui cair das escadas ( sem o puto 🙏🏾) estar provavelmente a ver um cenário de anti -inflamatórios e relaxante musculares para o resto da semana , uma ida ao supermercado com pessoas que acham que não precisam de usar máscaras, really?!?!", começou por dizer.

De seguida, acabou por sublinhar as coisas positivas em que gosta de se focar: "Pronto mas há coisas que me deixam feliz, como poder estender a roupa ao sol, a Madalena Abecasis que me vai safar meias e sapatos para o puto, estarmos saudáveis. Ok ok já não estou com neura, já passou".

"Está tudo bem mas usem máscara! Acho que queremos todos estar saudáveis", rematou.

