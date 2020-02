Wênnia Emanuelly e Emanuel Costa apaixonaram-se na segunda edição do programa Quem Quer Namorar com o Agricultor, da SIC, e desde então nunca mais se largaram. Porém, recentemente, o casal enfrentou um momento difícil. Há cerca de quatro meses, a jovem sofreu uma perda gestacional. Um episódio que o casal recordou esta quarta-feira, 26 de fevereiro, numa conversa intimista com Júlia Pinheiro.

"O feto morreu e tivemos que provocar o aborto", começou por contar Wênnia. "Foi um momento muito difícil, foi muito doloroso [...] Só de saberes em que estás a gerar uma vida dentro de ti, quando começas a sonhar, a escolher o nome, em querer um menino ou uma menina [...] e alguém diz, de repente, que acabou", acrescentou.

Na altura, o casal estava junto há três meses e a jovem encontrava-se no sétimo mês de gestação. "A partir do momento em que sabemos que estamos a gerar uma vida, já nos consideramos mãe. Sempre vai ser o meu filho ou filha. Vou sempre ter um anjinho para mim", referiu, emocionada.

Ultrapassada a dor, Wênnia não tem dúvidas que este momento delicado fortaleceu a relação do casal.

