Reprodução Instagram, DR

Considerando-se uma mulher realizada a nível profissional e no que diz respeito ao campo amoroso, Gisela Serrano ainda tem um sonho por cumprir. O sonho da maternidade. Em conversa com Fátima Lopes esta segunda-feira, 27 de abril, no programa A Tarde é Sua, da TVI, a fisoterapeuta revelou que está a tentar adotar uma criança há 14 anos.

"Em Portugal é muito difícil porque existem regras e muitas outras coisas que prefiro nem falar porque me revoltam. E pessoas como eu estão dez anos à espera", disse, revelando detalhes sobre o seu caso.

"Eu estava num processo anterior, sozinha, que era mais complicado e foi por água abaixo porque não deu certo [por causa] do sistema. Agora com o Nuno [companheiro] estou [à espera] há quatro anos", acrescentou, explicando que se juntar os anos em que esteve com o processo inicial aos de agora, já lá vão cerca de 14 anos de espera.

"Já não há tristeza", mas sim "desilusão". "Já me mentalizei que não irei ter", desabafou.