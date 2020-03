Instagram

"VOU-TE AMAR SEMPRE. Sim, mãe, tu partiste e deixaste um vácuo na minha vida, um espaço que não vou conseguir preencher. Tenho a memória de uma vida partilhada, de alegrias vividas, também alguns desgostos porque não, mas acima de tudo de uma dignidade, uma proteção que tu, mãe, também soubeste dar-me". Foi com esta mensagem que Gisela Serrano partilhou com os seus seguidores nas redes sociais a morte da sua mãe, Dilar Relvas.

Mais tarde, em declarações à revista Maria, a polémica concorrente de vários reality shows portugueses, falou das causas da morte. “Queria ter a minha mãe comigo, sim, mas não posso ser egoísta ao ponto de a querer ali deitada numa cama a sofrer. Estava com ela quando deu o último suspiro. Ainda me apertou a mão. A sensação que tive foi que ela me estava a dizer: ‘agora vai, que eu também quero ir’”, afirmou, explicando que Dilar Relvas tinha cancro: “Estava avançado, era de estágio 4, e alastrado a outros órgãos. Já não era possível operar”.

Apesar de estar a viver um momento muito difícil, Gisela Serrano não esconde as medidas que estão a ser impostas pelas autoridades por causa da Covid-19, como mostra a última mensagem deixada na sua página de Facebook: “🙏😭❤ Estamos a viver dias de forte preocupação e crescente inquietude dias em que a fragilidade humana e a vulnerabilidade a nível mundial pelo COVID-19, por isso meus amigos hoje no velório da minha mãe. Não irá haver ABRAÇOS, BEIJOS, TOQUE. Apenas o vosso olhar, pois o olhar diz muito a uma ‘medida’ de segurança. Um por todos, Todos por um 😭😭🙏 Não se esqueçam e vamos cumprir todas as regras: 3 pessoas dentro da igreja e cá fora distância”.