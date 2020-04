Instagram

A Covid-19 veio mudar a realidade das crianças no que toca à escola. Se antes a aprendizagem se fazia fora de casa, agora é das portas para dentro que tudo acontece, desde a brincadeira ao estudo. Cristina Ferreira é quem acompanha de perto este processo com o seu filho, Tiago, de 11 anos, e não esconde que, a julgar pela forma como começou, as próximas semanas prometem ser desafiantes.

“Primeiro dia de escola virtual. Já sei o que é o Moodle, o padlet, abri 30 links e fiz 50 logins, dei cabo da embalagem dos cereais para fazer um tear, tenho de arranjar cordão não sei onde, fiz os exercícios de educação física com o miúdo, fiquei a olhar para os exercícios de matemática e desejei que amanhã fosse julho”, começou por desabafar a apresentadora da SIC nas Stories do Instagram, para concluir com humor: “Isto vai dar cabo da cabeça… dos pais”.

Recorde-se que, por continuar a trabalhar, Cristina Ferreira optou por levar para sua casa os seus pais, para que estes possam tomar conta de Tiago quando está a apresentar o programa das manhãs da SIC.

Instagram