Reprodução Instagram, DR

Val Kilmer foi diagnosticado com cancro na garganta em 2015 e teve que passar por alguns tratamentos, nomeadamente quimioterapia e radioterapia. Em conversa com Chris Connelly, do 'Good Morning America', recordou essa fase mais difícil da sua vida.

"Sinto-me muito melhor do que pareço, sinto-me maravilhoso", disse, explicando que se recuperou muito rapidamente.

O ator contou ainda que sente falta de ter uma vida normal e sem a traqueostomia, que alterou a sua fala, mas que o ajuda a respirar. "Uso porque as glândulas da minha garganta também incharam", explicou.

Quando questionado sobre o que mais sentia falta na sua voz, o ator respondeu sem hesitação: "Saudades de ter voz! De não rir como um pirata".