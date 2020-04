Reprodução Instagram, DR

Val Kilmer tem reputação por ter namorado com alguns dos maiores nomes da indústria do entretenimento, incluindo Angelina Jolie e Cindy Crawford, considerando-se um "escravo do amor" como o diz no seu novo livro de memórias - 'I'm Your Huckleberry' - lançado esta terça-feira, dia 21 de abril.

Apesar dos seus inúmeros romances, o ator de Batman revela que não tem uma namorada há mais de 20 anos e houve uma mulher que o marcou como ninguém: Daryl Hannah, com quem namorou entre 2001 e 2002 depois de contracenarem juntos num filme. Entretanto, a atriz e ambientalista casou com Neil Young em 2018.

“Deus sabe que sofri muito, mas Daryl foi de longe o mais doloroso de todos", escreveu, recordado com carinho o tempo que passaram juntos no México. O americano envolveu-se com Daryl após o fim do seu casamento de oito anos com Joanne Whalley, com quem teve duas filhas, Mercedes, de 28 anos, e Jack, de 24 anos.

Apesar do breve romance, Val admite que nunca a esqueceu: "Eu sabia que a amaria com todo o meu coração para sempre e esse amor não perdeu força. Ainda estou apaixonado por Daryl. Quando terminámos, eu chorei todos os dias durante meio ano", admitiu.

O galã de 60 anos contou ainda que viveu um namoro secreto com Angelina Jolie, antes desta se envolver com Brad Pitt, com quem viria a casar, e descreveu o relacionamento como "talvez o mais sincero e sério de todos".

Recorde-se ainda que Val namorou com Cher quando tinha apenas 21 anos e foi a cantora que o ajudou durante a sua batalha contra o cancro em 2015. O antigo casal chegou mesmo a morar junto.

