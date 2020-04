Instagram

Dias depois de ter sido revelado o seu casamento secreto com Manuel Gião, a apresentadora da RTP revelou alguns pormenores deste momento feliz para o casal. “Nós casámos na ilha Terceira, durante o lançamento do livro [do Flávio Furtado]. O casamento foi numa praia muito bonita, uma baía muito bonita, que nós encontramos. Nós já tínhamos esta ideia, até porque o Manuel já me tinha feito o pedido de casamento. Portanto, para nós, foi tudo rápido. Não havia datas previstas”, contou Isabel Angelino em conversa com Manuel Luís Goucha, no Você na TV.

Aos 53 anos, e depois de dois de um namoro estável, a apresentadora de televisão quis celebrar o seu amor pelo piloto, mas sempre teve em mente fazê-lo de forma discreta, como explicou: “Passámos por ali e achámos aquele local tão sereno, junto ao mar. O mar que diz tanto aos dois e decidimos que ia ser ali. Comprámos as alianças e no dia seguinte, às 17h00, casámos”.

Recorde-se que Isabel Angelino já tinha revelado que os dois ficaram mais próximos após uma participação no programa Agora Nós, da RTP, apresentado por Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos. Na altura, a apresentadora terá dito à colega que os dois faziam um bonito casal e o amor acabou mesmo por acontecer.

"Já nos conhecíamos, já o tinha entrevistado há muitos anos, mas não tinha existido nada […] Há dois anos, encontrei o Manuel numa festa e fiquei muito admirada porque ele atravessou a sala inteira para me vir cumprimentar", explicou Isabel Angelino durante uma entrevista para o mesmo programa. Nessa ocasião, o piloto confidenciou que, desde o primeiro dia, ficou fascinado pela comunicadora: “Estive sempre de olho na Isabel. Tem sido muito bom, temo-nos divertido muito. A Isabel é um mulherão".

Recorde-se que a apresentadora da RTP foi casada com o cirurgião plástico Ângelo Rebelo entre 2009 e 2015. Já Manuel Gião terminou em 2016 um casamento de 15 anos com Carlota Guedes. Desta união nasceram dois filhos: Manuel, de 16 anos, e Carlota, de 12.