Carolina Patrocínio está no Algarve desde o passado dia 11 de março. Na reta final da gravidez, a apresentadora da Fama Show viajou com a família para o sul do país, quando o surto de Covid-19 ainda não tinha deixado Portugal a meio-gás e foi lá que acabou por ficar depois de ser declarado o estado de emergência, para evitar quaisquer deslocações.

Ainda assim, Carolina Patrocínio recebeu duras críticas nas redes sociais por, alegadamente, violar as regras e se inserir no grupo de pessoas que rumaram às suas casas de férias, apesar das indicações do Governo e das autoridades sanitárias para não o fazerem.

Nas Stories do Instagram, a apresentadora resolveu fazer um esclarecimento e declarou “tolerância zero aos haters”.

Na mesmo rede social, Carolina Patrocínio explicou ainda que tem uma autorização para viajar para Lisboa caso entre em trabalho de parto, mas também deixou no ar a possibilidade de ter o bebé no Algarve. Ora espreite:

Recorde-se que a apresentadora da SIC e o marido, Gonçalo Uva, que já são pais de três raparigas – Diana, Frederica e Carolina – se preparam para dar as boas-vindas ao quarto filho, um rapaz cujo nascimento deve acontecer muito em breve.

Veja em baixo alguns dos momentos destes dias divertidos em família: