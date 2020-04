Instagram

Megan Fox e o marido, Brian Austin Green não estão a passar a quarentena juntos, avança o jornal britânico Daily Mail.

De acordo com a publicação, os dois atores estão em casas separadas. Megan na sua casa em Calabasas e Brian na mansão em Malibu. O Daily Mail publicou ainda algumas imagens onde a atriz entrega os filhos ao marido.

Apesar de ainda não existir qualquer confirmação do fim do casamento, esta não é a primeira vez que a relação passa por alguns altos e baixos. Em abril do ano passado, Megan Fox desistiu de se divorciar de Brian.

Recorde-se que o casal está junto há 15 anos. Megan e Brian casaram em 2010 e são pais de três filhos.

