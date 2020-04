Reprodução Instagram, DR

Depois de ter anunciado que vai ser vai pela segunda vez, Bruno Fernandes revela agora o nome do bebé. Através de um direto no Instagram, com Carolina Deslandes, transmitido esta quinta-feira, 16 de abril, o futebolista revelou que vem aí um Gonçalo.

"O Gonçalo Paciência está a saber agora, em primeira mão. Não é por tua causa Gonçalo, se fosse por tua causa não teria este nome", afirmou, em tom de brincadeira, acrescentando que "não teve grande voto" na escolha do nome.

"Eu queria Bruninho Júnior mas tive pouca gente a apoiar-me nesse nome. Tive que ceder", confidenciou ainda.

Recorde-se que o bebé que irá nascer é fruto do relacionamento de Bruno Fernandes com Ana Pinho. O casal já é pai de uma menina, Matilde, de três anos.