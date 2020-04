Instagram

“Esta fotografia tem mais de 100 anos, mas ainda vai resistindo ao tempo. Na imagem, uma criança e o seu pai. A criança - muito alta - não teria mais de 9 anos à altura do retrato. A idade do meu filho. O pai morreria pouco tempo depois. A criança faria hoje 96 anos. Era o meu avô Eduardo”, escreveu Rita Ferro Rodrigues no Instagram, onde também dedicou um poema de Daniel Faria àquele que foi um dos homens da sua vida.

A apresentadora de televisão sempre manteve uma relação muito cúmplice com o seu avô paterno, Eduardo Alberto Ferro Rodrigues, que morreu em 2007. O dramaturgo continua a estar muito presente na vida da neta, apesar da sua partida. O filho mais novo da apresentadora, de nove anos, recebeu o seu nome, e o seu projeto digital chama-se Elefante de Papel porque o seu ‘herói’ tinha um fascínio enorme por estes animais.