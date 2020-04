Jeff Kravitz

Tom Hanks e Rita Wilson foram das primeiras celebridades a revelar que tinham sido infetados com o novo coronavírus. O casal foi internado na Austrália, onde o ator faria um filme, mas depois de recuperados voltaram para o seu lar nos Estados Unidos.

Durante este fim-de-semana, os atores de 63 anos estiveram bastante ocupados. Enquanto Tom fez uma gravação caseira para o programa Saturday Night Live, a esposa deu uma entrevista para o This Morning, no canal CBS, onde falou sobre a sua recuperação. Recorde-se que a famosa celebrou cinco anos sem cancro recentemente e revelou ser "sobrevivente de Covid-19".

Durante o período, Rita foi tratada com cloroquina, que está em fase de teste no tratamento contra o vírus, e falou sobre os "efeitos colaterais extremos" do medicamento. “Sentia-me muito cansada, dolorida, desconfortável, não queria que ninguém me tocasse”, contou. "Deram-me a cloroquina para diminuir a febre, o que de fato aconteceu. Porém, o remédio causou efeitos colaterais extremos”, explicou Rita.

“Senti muita náusea, tonturas e os meus músculos ficaram tão fracos que eu não conseguia andar”, sublinhou.

Rita deixou um alerta: “Precisamos ter muito cuidado com esta medicação. Ainda não temos a certeza se é segura para este tipo de tratamento”, afirmou.