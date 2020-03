Reprodução Instagram, DR

Afastada da filha por causa do isolamento a que a quarentena obriga, Rita Ferro Rodrigues deixou uma mensagem emocionante nas redes sociais, a enaltecer o que mais gosta em Leonor, de 17 anos (VEJA AQUI).

Entre os muitos comentários ao post está um de uma das suas melhores amigas, Iva Domingues, que não esconde que tem o coração apertado por estar longe da sua filha, Carolina, da mesma idade, especialmente nesta altura em que o mundo se vê a braços com um surto do novo coronavírus que já infetou e matou milhares de pessoas. “Nem posso falar... 💔😞”, escreveu apenas a apresentadora do canal 11, mostrando-se visivelmente inquieta com toda esta situação.

Instagram

Atenta, Rita Ferro Rodrigues respondeu à amiga com uma promessa: “Pois não, meu amor. Sendo que aqui dobra porque a tua também é minha. Mas vai passar e vamos fazer a nossa viagem juntas, como combinado. E elas vão ficar assadas de beijos nossos ❤️”.

Recorde-se que Carolina é fruto de uma antiga relação de Iva Domingues com o jornalista da SIC Pedro Mourinho. Recentemente, para assinalar o Dia do Pai, a apresentadora revelou uma fotografia encantadora (e rara) da filha com o ex-companheiro. Espreite aqui!

Reveja também a visita de Iva Domingues a ‘casa’ de Cristina Ferreira: