António e Catarina Raminhos têm usado as redes sociais para mostrar como estão a viver a quarentena com as três filhas, Maria Inês, Maria Leonor e Maria Rita. Mas, desta vez, o humorista quis recordar uma fotografia antiga ao lado da mulher.

É em quarentena que todos os dias, pelas 18 horas, o casal tem feito diretos no Instagram sempre com um tema novo. Para promover esta iniciativa, António Raminhos revelou uma fotografia especial ao lado da mulher e blogger, Catarina Raminhos.

“O tempo faz milagres”, “Que novinhos”, “Tão fofos” e“Eras muito magrinho” foram alguns comentários dos seus fãs.

