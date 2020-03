Reprodução Instagram, DR

As filhas de António Raminhos já são bem conhecidas pelos seguidores do comediante por entrarem em todas as brincadeiras do pai.

Desta vez a filha mais velha, Maria Rita, fez um desenho para o pai que lhe pediu "algo carinhoso" e acabou a receber um palhaço assustador. Ora veja no vídeo abaixo.

Piadas à parte foram vários os seguidores que destacaram o talento da filha de Raminhos, na caixa de comentários: "Desenha muito bem ❤️", "Mas jeito para o desenho ela tem", "A miúda desenha bem", são alguns dos comentários.