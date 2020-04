Leandro António Breda era um cantor sertajeno que faleceu na manhã deste domingo, 12 de abril, em São Paulo. O cantor tinha apenas 27 anos e morreu vítima da doença de dengue hemorrágica.

Quem avançou com a notícia foi o colega, Andres, com quem costumava cantar no dueto Leando e Andres. Segungo o artista, Leandro começou com os sintomas da doença no início do mês, acabando por não a suportar tendo falecido.

"Na segunda-feira da semana passada ele começou a ter os sintomas de dengue normais, com algumas variações durante a semana. Houve dias em que ele estava melhor, outros nem tanto. Mas na noite de sábado ele passou mal, foi para o hospital e já precisou ir para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Logo em seguida ele faleceu, foi tudo muito rápido", avançou Andres nas redes sociais.

Dengue hemorrágica ou dengue grave é uma doença provocada pela mordida de um mosquito e provoca sintomas como sangramentos, palidez, vómitos ou dificuldade respiratórias.