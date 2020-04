Instagram

Luísa Castel-Branco deu esta quarta-feira, 8 de abril, as boas-vindas a mais um neto e, tal como tantas outras famílias neste momento, está impedida de o visitar por causa da pandemia da Covid-19.

“No momento em que nada faz sentido, em que o medo nos aperta o coração quando pensamos no futuro da humanidade e dos nossos, ei-lo que chega, o meu neto Lourenço! E de novo a esperança enche os nossos corações! Estamos em êxtase e nele depositamos todas as expectativas. Todos os sonhos de um futuro melhor”, começa por revelar a escritora numa publicação feita nas redes sociais, onde também partilhou a primeira fotografia do recém-nascido.

“Não sei daqui a quanto tempo poderei estar com ele e com os meus outros seis netos. Mas continuarei aqui fechada em casa, o tempo que for preciso, a sonhar com esse dia que vai ser mágico! Parabéns Rita e António pelo 4.º rapaz🙏🙏🙏”, concluiu a avó, que se assume “babada”.

Luísa Castel-Branco tem três filhos, António, Gonçalo e Inês Castel-Branco, e já é avó de Inês, de 14 anos, Simão, de nove, António e Vasco, de sete, Pedro, de cinco, e Luísa, de dois.