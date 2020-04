Morreu Adam Schlesinger, o músico da banda Fountains of Wayne, esta quarta-feira, dia 1 de abril, em Nova Iorque. O artista tinha apenas 52 anos e foi vítima de complicações relacionadas com a Covid-19, tal como confirmou o seu advogado à agência Associated Press.

Nas redes sociais vão-se multiplicando as mensagens de alguns famosos próximos do músico. Tom Hanks, Darren Criss, Jimmy Kimmel, Kathy Griffin, Elijah Wood e Stephen Colbert ​​​​​​foram alguns dos artistas que deixaram uma útlima homenagem a Adam.

Recorde-se que ao longo da sua carreira, o músico venceu três Emmys e um Grammy.

Adam Schlesinger é mais uma das mais de 47 mil vítimas do Coronavírus.

