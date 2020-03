Depois de Casados à Primeira Vista, Graça Peralta embarcou numa nova experiência social da SIC, Amigas Improváveis. A empresária deu uma entrevista ao site do Fama Show e recordou um momento caricato que viveu com uma fã na rua.

"Uma senhora ia com o marido na rua e disse 'Olhe, este aqui é um Zé Luís. Também não passa camisas, não faz nada em casa. Mas como estou com ele há muitos anos, vou continuar com ele. Mas se fosse agora, fazia como a Graça era o que faltava!' ", recordou a empresária do Porto. Apesar de algum nervosimo à mistura, Graça Peralta achou piada à interação. "Não, não, vamos ter calma que eu não quero ser a responsável por desfazer lares em Portugal", respondeu com humor, na altura.

Graça assume que, depois do programa que juntou casais que nunca se conheceram, continuou a fazer a sua vida normal. "Tenho um enorme respeito pelas pessoas antes, durante e no depois do programa. Eu sou a Graça de sempre. Quando me abordam na rua e me dizem coisas positivas, obviamente que fico contente porque todos nós gostamos de ser mimados", confessa.