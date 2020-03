Jorge Gabriel regressou à antena da RTP1 com um plano rigoroso e de contenção. O apresentador está a viver, de momento, em Vila Nova Gaia, longe da mulher e dos filhos que estão em Lisboa.

"Estou sozinho em Gaia e a minha família em Lisboa. Por precaução, tomamos esta decisão para cuidarmos uns dos outros", começou por explicar no Instagram.

Nas redes sociais, o apresentador também manifestou a falta do pai que está num lar na Amadora, Lisboa. "As saudades são imensas. As minhas preocupações, principalmente com o meu pai são enormes. Mas a esperança mantém-se", adiantou.

Juntos há quase duas décadas, o apresentador da RTP e a mulher, Filipa Gameiro, são pais de Mariana, de 18 anos, e Madalena, de 16., e Pedro, de quase três anos. Jorge Gabriel tem ainda outro filho, Duarte, de 22 anos, fruto de uma anterior relação.

Recentemente, o filho mais novo surgiu num vídeo nas redes sociais a apoiar os profissionais do SNS, ora veja abaixo.