No passado dia 15 de março, o futebolista Ezequiel Garay comunicou que estava infetado com Covid-19.

Uma semana depois desta notícia, Tamara Gorro usou as redes sociais para deixar um desabafo relativamente às pessoas que ainda desvalorizam a quarentena, por causa do surto do novo Coronavírus.

"Verdade que há ainda quem não esteja ciente da situação?", começa po dizer, relembrando que não vê os filhos há duas semanas por decisão sua. "Tenho pânico pelos meus avós, sofro ao ver as notícias e o número de mortes", revela em lágrimas, numa série de vídeos publicados no Instagram.

Leia ainda: Infetado com Coronavírus, Garay comove fãs com fotografia onde beija a mulher através de um vidro.