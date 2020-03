César Mourão aproveitou o Dia do Pai, esta quinta-feira, dia 19 de março, para brindar os seus seguidores com uma imagem rara em família.

Na sua conta oficial do Instagram, o humorista partilhou um momento de cumplicidade com a namorada, Joana Lousão, e os dois filhos, o pequeno Martim, fruto da relação com atual companheira, e ainda Mariana.

"Tive um bom dia do pai ainda assim", pode ler-se na legenda da imagem. A publicação não deixou ninguém indiferente e foram muitos os fãs que deixaram rasgados elogios à família.

"Que foto linda, não consigo parar de olhar", "Família linda", "Adoro a fotografia", pode ler-se em alguns dos comentários.