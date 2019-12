1 / 11 Rui Valido/Tiago Caramujo 2 / 11 JOAO MARIA C 3 / 11 Tiago Caramujo 4 / 11 Tiago Caramujo 5 / 11 Tiago Caramujo 6 / 11 Tiago Caramujo 7 / 11 Tiago Caramujo 8 / 11 Tiago Caramujo 9 / 11 RUI VALIDO 10 / 11 RUI VALIDO 11 / 11 RUI VALIDO

No último dia do ano, a SIC decidiu brindar os telespectadores com uma emissão especial de Terra Nossa, em que os protagonistas são os rostos da estação de Paço de Arcos.

No habitual espetáculo de stand-up do programa, César Morão deu a conhecer as histórias de algumas das caras da SIC, revelando as várias peripécias vividas nos corredores da estação.

Um dos pontos altos espetáculo, foi quando César Mourão abandonou o palco do teatro Tivoli, recriando um dos momentos mais icónicos de Cristina Ferreira na última gala dos Globos de Ouro: o discurso da apresentadora, após ter sido distinguida como personalidade do ano na área de entretenimento.

Tal como a apresentadora, o humorista discursou perante uma plateia e, no final, voltou as costas, exibindo uma Nossa Senhora estampada na camisa. César Mourão mostrou ainda a espantosa coroa que a apresentadora incluiu no look desenhado pelo estilista espanhol, Ricardo Diz.