Tiago Caramujo

José Fidalgo e Oceana Basílio assumiram no início de dezembro que tinham retomado a sua relação, terminada em 2018, numa altura em que o ator esteve no Brasil a gravar a novela Deus Salve o Rei. Os dois estão felizes e a desfrutar de uns dias de descanso e romance, precisamente do outro lado do Atlântico, onde este domingo, dia 20, comemoram o 41.º aniversário da atriz.

Embora ambos mantenham a discrição no que toca à sua vida privada, José Fidalgo não perdeu a oportunidade de deixar uma mensagem de parabéns a Oceana nas redes sociais. “Parabéns, sua wild heart [coração selvagem] marota”, escreveu nas Stories do Instagram.

Também a aniversariante escolheu este dia especial para partilhar uma reflexão com os seus seguidores: “A vida é BONITA e nada perfeita para ninguém, não obstante de essa ser a sua beleza, o que nos faz lutar e transformar. Os últimos anos fizeram-me crescer, renovar sem medo. Faz todo o sentido passar o meu aniversário no sítio que me faz feliz, o Mar. Obrigada pelo meu nome que tanto gosto e parabéns aos meus Pais, com muito amor, vossa Oceana. Obrigada a todos os que seguem com carinho o meu trabalho. Felicidade existe ❤️”.

