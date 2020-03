MB Media

São cada vez mais as figuras públicas, um pouco por todo o mundo, que têm revelado estar infetadas com coronavírus.

O português, Jorge Jesus, é um dos suspeitos, no entanto ainda não existem certezas sobre o caso, visto que os resultados do segundo teste ainda não foram revelados.

Embora o primeiro teste tenha dado positivo e o próprio treinador tenha avançado com a notícia, como pode ver no vídeo abaixo, o Flamengo (clube que treina atualmente) avançou que por "recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça-feira, 17 de março".

O clube afirmou também que os resultados do segundo teste devem ser conhecidos nas próximas 48 horas.

Apesar do primeiro resultado ter dado positivo, os profissionais de sáude consideraram que este foi um teste inconclusivo. Saiba mais aqui.