João Alves foi pai pela primeira vez em dezembro do ano passado e parece que o empresário está encantado com esta sua 'nova' fase. O namorado de Cláudia Vieira em partilhado regularmente fotografias da filha Caetana nas redes sociais mas esta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, uma imagem em particular deixou os seus seguidores rendidos.

Na fotografia, Maria, filha de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira, surge a agarrar com ternura a irmã bebé, Maria. A cumplicidade entre irmãs não deixou João indiferente que fez questão de registar o momento e partilha-lo na sua conta oficial do Instagram.

"Viciado em vocês" pode ler-se na legenda. Espreite ainda a imagem das filhas publicada por Cláudia, no mesmo dia!

Reprodução Instagram, DR