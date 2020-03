Mikhail Svetlov

Sophie Grégoire Trudeau, mulher do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau está infetada com Covid-19. A mulher do governante canadiano, regressou recentemente de Londres com sintomas de gripe, tendo por isso sido submetida ao teste do novo coronavírus, cujo resultado positivo foi divulgado na noite desta quinta-feira, 12 de março.

Na sua página no Twitter, Justin Trudeau – que já afirmou que vai trabalhar a partir de casa nos próximos dias – deu conta do atual estado de saúde da mulher, garantindo que esta está a seguir à risca as recomendações médicas.

“Tenho algumas notícias adicionais para partilhar esta noite. Infelizmente, os resultados da Sophie para o Covid-19 deram positivo. Portanto, ela ficará de quarentena por enquanto. Os sintomas que apresenta permanecem leves e ela está a tomar conta dela e a seguir os conselhos do médico”, pode ler-se.