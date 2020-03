Reprodução Instagram, DR

A Juventus anunciou esta quarta-feira, 11 de março, que o defesa Daniele Rugani está infetado com Covid-19. Em comunicado, o clube italiano divulgou ainda que Cristiano Ronaldo, que se encontra atualmente na Madeira, não vai viajar para Itália, permanecendo no arquipélago português em isolamento. "Cristiano Ronaldo não treinou e permanece na Madeira, onde aguarda desenvolvimentos sobre a situação de saúde", revela a nota de treino do clube.

Recorde-se que todas as competições desportivas italianas estão suspensas até 3 de abril, incluindo a Série A, mas no caso da Liga dos Campeões a decisão cabe à UEFA.

Até ao momento, a Itália registou mais de 12 mil casos de pessoas infetadas com Coronavírus. Já morreram mais de 820 pessoas e 1045 já se encontram recuperadas.