Cristina Ferreira não esconde estar preocupada com a situação atual que se vive no país devido ao coronavírus.

A apresentadora d'O Programa da Cristina até dedicou uma grande parte do programa ao tema e deu voz a vários especialistas no assunto.

Sem esconder aquilo que lhe vai na alma, Cristina afirmou: "Venho aqui trabalhar porque, infelizmente, o meu trabalho não pode ser feito em casa. Venho aqui, venho com medos, tenho de o dizer, mas às 13h00 da tarde vou pegar em mim e vou imediatamente para a minha casa. Não vou para a praia e não vou fazer isto nem aquilo. Vou para casa e vou fazê-lo enquanto não estiver segura de que aquele é o melhor local para eu estar".

No fim do programa a apresentadora da SIC voltou a reforçar a preocupação e acrescentou ainda um pedido de desculpas, chegando mesmo a emocionar-se: "Peço desculpa se no dia de hoje fui mais agressiva ou falei de uma forma diferente daquela a que está habituado. Não consigo fazer diferente... não consigo mesmo", disse, de lágrimas nos olhos. Veja o vídeo abaixo.

