Jorge Corrula foi um dos mais recentes convidados do programa Cala-te Boca, das manhãs da MegaHits, apresentado por Mafalda Castro, Maria Seixas Correia e Conguito.

Como é habitual as perguntas devem colocar o convidado numa situação pouco confortável, mas o ator da SIC respondeu com bastante facilidade aquilo que lhe foi inquirido.

Aliás, chegou mesmo a admitir que namoraria com o David Carreira se isso significasse não perder a sua profissão. O artista só não podia cantar... A pergunta foi feita por Mafalda Castro ao que Jorge Corrula respondeu: "Posso colocar um 'senão'? Desde que ele não cantasse? Então sim, namorava com ele. Assim como assim, eu ia fingir com o David por isso, de certa forma, continuava a minha carreira".

De seguida o ator afirmou ainda que gosta muito do artista: "Não é dessa maneira que estás a pensar David, mas gosto de ti", concluiu.