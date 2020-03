Reprodução Instagram, DR

Edgar Silva, mais conhecido por Badoxa, usou as redes sociais para dar uma novidade especial aos fãs. O cantor vai ser pai pela segunda vez. Giuliana, a atual companheira do artista está grávida do primeiro filho em comum de ambos. Entusiasmado por experienciar a paternidade novamente, Badoxa revelou ainda que o casal prepara-se para dar os boas-vindas a um menino, que se irá chamar Gael.

“Pouca gente sabia, aliás quase ninguém sabia, mas já está na hora de partilhar com todos vocês. Vou ser papá de novo de mais um menino. Eu a mãe dele e o irmão dele (Ângelo) estamos ansiosos que ele venha já para fora para lhe darmos muitos mimos, amor e carinho. Graças a Deus está tudo bem com a gravidez e o Gael já está de cabeça para baixo prontíssimo para sair. Vem. Meu puto que tens um pai maluco", escreveu na legenda da publicação que mostra várias imagens de Giuliana grávida.

Recorde-se que o artista é já pai um menino, Ângelo, fruto de um anterior relacionamento.

Reprodução Instagram, DR