Reprodução Instagram, DR

Quase dois anos depois de ver o seu casamento com Pedro Brandão chegar ao fim, Leonor Seixas tem um novo amor. A atriz namora com Miguel Fonseca Oliveira.

O jogador profissional de padel deixou uma mensagem à atriz, há quase um mês, por ocasião do Dia dos Namorados. "Tens sido a mulher que partilha comigo a intimidade de há uns meses para cá. Não me sais da cabeça, nem do coração há relativamente um ano e tens sido uma experiência fantástica, desafiante e acolhedora!", escreveu o jogador.

"Obrigado pela paciência, amor e cuidado constante, por ajudares a tornar-me mais homem e melhor atleta e pela oportunidade que nos deste em sermos felizes", terminou Miguel Fonseca Oliveira num texto publicado nas redes sociais.

Desde o seu divórcio, Leonor Seixas não assumiu publicamente qualquer relacionamento.

Reprodução Instagram, DR