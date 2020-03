Muito se tem especulado sobre a vida íntima de Miley Cyrus desde que a relação com Liam Hemsworth terminou.

Desta vez os boatos que corriam a imprensa internacional levantam suspeitas de uma possível gravidez. Cody Simpson, o atual namorado da cantora, em entrevista ao Today Australia fez questão de retirar todas as dúvidas.

"Ah, sim, aparentemente eu estou grávido há anos… ", brincou.

Ou seja, tudo não passa de um rumor - que o artista acha natural, já que se tratam de figuras públicas: "Só temos de aguentar. O que tento fazer é focar-me apenas no meu trabalho e no que realmente importa, que para mim é o meu trabalho, a minha música. O resto vem por acréscimo. Faz parte disto. Só temos de dar um passo em frente e ser razoável com isso".