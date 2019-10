Miley Cyrus divorciou-se recentemente de Liam Hemsworth, após sete meses de casamento, mas parece que a cantora e o ator já seguiram com as suas vidas. Tanto Miley como Liam têm novos parceiros, no caso da artista esta parece já estar numa relação séria, apenas duas semanas depois de oficializarem a relação nas redes sociais.

Na última publicação de Cyrus, a cantora surge com aquilo que parece ser um anel de compromisso. Na jóia é possível ver as iniciais do namorado, Cody Simpson.

Recorde-se do momento em que Miley foi apanhada aos beijos a Kaithlynn Carter.