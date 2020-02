Max Mumby/Indigo

"É muito fácil: finge que estás a cantar no teu quarto". Foi este o conselho de Jon Bon Jovi para deixar Harry de Inglaterra durante as gravações do tema Unbroken - que será o hino da próxima edição dos Invictus Games, um evento desportivo criado pelo príncipe que coloca veteranos de guerra, muitos deles lesionados, a competir entre si – mais à vontade.

As primeiras imagens deste dueto improvável foram reveladas pelo duque de Sussex na sua página oficial de Instagram.

“Compus este tema para um documentário americano sobre soldados com stress pós-traumático. Não cumpri o serviço militar, mas os meus pais foram militares. Então, aceitei o desafio. Terminei o tema e pensei que já estava bem. Mas, entretanto, pensei: Quero enviá-lo ao Harry para os Invictus Games”, explicou Bon Jovi à imprensa britânica à saída dos míticos estúdios Abbey Road.

Os Invictus Games decorrem entre 6 e 9 de maio em Haia, na Holanda, e espera-se que o neto da rainha Isabel II suba ao palco para cantar ao lado de Bon Jovi.

