Já nasceu o primeiro filho de Benedita Pereira. A novidade foi dada pelo companheiro da atriz, Francisco Roldão Cruz, de forma original nas redes sociais.

O designer gráfico partilhou uma fotografia em que surge rodeado por vários familiares numa sala de espera de um hospital. “Bro, o meu pai é irmão do meu tio e o meu irmão é filho e sobrinho deles e estamos os quatro irmãos a falar sobre o nascimento do irmão do meu filho”, escreveu, anunciando assim o nascimento do pequeno Álvaro

Recorde-se que Benedita Pereira e Francisco Roldão Cruz trocaram alianças em julho de 2018, numa cerimónia discreta, que decorreu no Algarve, longe dos olhares da comunicação social.