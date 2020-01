Grávida de sete meses, Benedita Pereira revelou finalmente qual o sexo e nome do bebé que aí vem.

Em conversa com Fátima Lopes, n'A Tarde É Sua, a atriz revelou que vai ter um menino e que se vai chamar Álvaro.

Benedita Pereira confessou também que, por enquanto, não pensa dar um irmão a Álvaro: "Sei lá. Vamos ver como vai ser esta primeira experiência. Uma coisa de cada vez. [O Álvaro] ainda nem sequer está cá fora", declarou.



Recorde-se que a atriz mantém uma relação com Francisco Roldão Cruz com quem casou em segredo, em julho do ano passado, ora recorde.