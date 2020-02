Instagram

Surgiram na imprensa nacional notícias que dão conta de uma ‘recaída’ de Pedro Barroso que, alegadamente, teria originado problemas nas gravações da série Golpe de Sorte. A SIC esclarece que estas informações não têm qualquer fundamento: “O ator Pedro Barroso tem tido um comportamento exemplar e de grande profissionalismo no projeto Golpe de Sorte, onde está a ter um desempenho soberbo, como os espectadores terão oportunidade de ver. São por isso totalmente falsas as informações que dão conta do contrário”.

Recorde-se que durante uma entrevista franca para o Alta Definição, Pedro Barroso assumiu os seus erros do passado e falou de como essas fases menos boas da sua vida, pessoal e profissional, o tornaram numa pessoa melhor. Reveja o programa no vídeo abaixo: