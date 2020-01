Reprodução Instagram, DR

Pedro Barroso foi o convidado do Alta Definição deste sábado, 25 de janeiro. Numa franca conversa com Daniel Oliveira, o ator partilhou que passou por momentos negros e duros na vida, que o levaram a tomar más decisões, entre elas - o consumo de drogas.

"Quando trabalhas nesta área há aqui um momento em te pode criar um limbo, alguma confusão. Era-me difícil ser aquilo que criei. Ao mesmo tempo que gravava, precisei de fazer um processo de paragem por vários motivos. Quando estava a gravar a novela decidi entrar em tratamento. Eu danificava-me com consumos. Decidi entrar em tratamento e pedir ajuda", confessou.

O ator revelou ainda que, enquanto esteve em tratamentos, nunca deixou de gravar a novela, embora tenha chegado a faltar a alguns compromissos profissionais: "Eram dias incríveis, estava feliz com o processo que estava a fazer (...) mas eram dias duros e pesados. Quando sais, quando assentas no teu espaço existe um processo de confusão, existem receios. Foi muito gratificante o processo mas não deixas de te sentir mais amedrontado".

"[Os consumos] Ajudavam-me a lidar com as minhas emoções. Se pudesse estar a trabalhar durante 24h era incrível porque não tinha de lidar comigo próprio. Apercebo-me disso uns meses depois num lugar que eu chamo ‘um lugar mágico’ [onde realizou os tratamentos]. Não queria lidar comigo, com o meu vazio. Muitas vezes foi isso, não querer lidar. Não querer lidar com a ausência e a incerteza e a solidão".

Pedro explicou também que agora, que se encontra estabilizado, é na rotina e disciplina que encontra a solução: "É como aprender a andar, vais tentar, vais cair, voltar a tentar, voltar a cair. Preciso de rotinas e disciplina e que desafiem em algo maior. Aprendi a respirar".