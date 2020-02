Instagram

Com o toque humorístico que pauta as suas publicações nas redes sociais, Rodrigo Guedes de Carvalho quis assinalar o Dia dos Namorados, que hoje se comemora. O pivô da SIC fez uma fotomontagem com parte do seu cartão de cidadão e da sua mulher, a jornalista Teresa Dimas, e escreveu na legenda: “Não consigo competir com a beleza esmagadora das vossas fotografias de S. Valentim. Mas não quis deixar passar a data em claro”.

O casal comemorou recentemente 25 anos de relação.