Aos 46 anos, e depois de uma fase complicada a nível da saúde, é com energia renovada que Bárbara Guimarães prepara o seu regresso ao trabalho e não poderia estar mais feliz. “É regressar a casa. Nós temos a nossa casa e depois temos uma segunda casa que é o nosso trabalho, que é muito importante. E este é um regresso a uma casa renovada porque estamos com umas instalações extraordinárias. É recomeçar com um novo diretor que me lançou este desafio e, por isso, eu diria mesmo que é um regresso abençoado”, disse Bárbara Guimarães ao famashow.pt.

A aventura de Bárbara Guimarães na SIC começou em 1993 com um dos formatos de grande sucesso da estação: Chuva de Estrelas. Seguiram-se muitos outros programas, com destaque para Furor (1998), Família Superstar (2007), Atreve-te Cantar (2009), Portugal Tem Talento (2011), Peso Pesado (2011), Toca a Mexer (2012), Factor X (2013), O Poder do Amor (2014) e Peso Pesado Teen (2014). Além disso, entre 2006 e 2016 a apresentadora teve a seu cargo a condução de uma das galas mais aguardadas do ano: os Globos de Ouro.

Mais recentemente, em 2018, apresentou E Agora O Que É Que Eu Faço? , um programa que mudava a decoração da casa dos portugueses, na SIC Mulher. Foi precisamente em agosto desse ano que foi diagnosticada com cancro da mama e, desde então, tem-se dedicado essencialmente à sua recuperação. Em setembro último emocionou o Coliseu dos Recreios e os portugueses com uma breve aparição nos Globos de Ouro (reveja aqui) e é com boa energia que volta para surpreender.